В Ельце «авторитет» устроил драку в кафе и избил мужчину в больнице

Информация об инциденте в кафе и больнице Ельца появилась в 19 июля в канале Mash в мессенджере Telegram. На опубликованной на канале видеозаписи видно сперва драку в кафе, а затем — как в больнице мужчина крепкого телосложения, по данным канала — «местный авторитет» Олег Чукардин, избивает лежащего на больничной каталке пациента, нанося ему удары по голове. Судя по записи, действие происходит в медицинском учреждении, сотрудники которого ничего не могут сделать с происходящим. Как отмечает Mash, в городе Чукардина «боятся как огня».

"Участники конфликта, имевшего место с 7 на 8 июля текущего года, сотрудниками полиции установлены, по данному факту, в соответствии с законом, проводятся необходимые мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 111 (УК РФ ), часть вторая. Изучаются все обстоятельства дела, в том числе запись камер видеонаблюдения", — сказала собеседница агентства.

Санкция части второй статьи «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ , полиция возбудила уголовное дело еще 8 июля, материалы переданы в следственную часть управления МВД по региону. По его словам, связано это может быть с тем, что один из подозреваемых находится в розыске.

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