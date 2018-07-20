Появилось видео избиения пациента на больничной койке «авторитетом» в Ельце

Полиция расследует уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего после драки в кафе города Елец Липецкой области , а после в больнице. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля.

В распоряжении Пятого канала оказались записи с камер видеонаблюдения в больнице и в кафе. На кадрах видно, как крупный мужчина, в котором, по информации телеканала РЕН ТВ, местные жители узнали околокриминального «авторитета» Олега Чукардина, избивает посетителя одного из заведений общепита.

После, драка продолжается уже в городской больнице. Тот же мужчина бьет по голове пациента, лежащего на больничной каталке. При этом медики не вмешиваются и не пытаются остановить злоумышленника. Сообщается, что в городе Чукардина люди очень боятся.

Правоохранители изучают видео с камер наблюдения. Подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью может грозить до 10 лет лишения свободы. Мужчина в розыске.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что появилось фото журналиста, которого избил бывший футболист сборной России.