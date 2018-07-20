Ещё
Появилось видео избиения пациента на больничной койке «авторитетом» в Ельце
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео избиения пациента на больничной койке «авторитетом» в Ельце 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Полиция расследует уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего после драки в кафе города Елец Липецкой области, а после в больнице. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля.
В распоряжении Пятого канала оказались записи с камер видеонаблюдения в больнице и в кафе. На кадрах видно, как крупный мужчина, в котором, по информации телеканала РЕН ТВ, местные жители узнали околокриминального «авторитета» Олега Чукардина, избивает посетителя одного из заведений общепита.
После, драка продолжается уже в городской больнице. Тот же мужчина бьет по голове пациента, лежащего на больничной каталке. При этом медики не вмешиваются и не пытаются остановить злоумышленника. Сообщается, что в городе Чукардина люди очень боятся.
Правоохранители изучают видео с камер наблюдения. Подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью может грозить до 10 лет лишения свободы. Мужчина в розыске.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что появилось фото журналиста, которого избил бывший футболист сборной России.
Пятый канал: последние новости
Уильям Браудер: Я хочу жить, не сдавайте меня им! «Утечка гиперзвука?» — СМИ сообщают об обысках в секретном КБ Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста591
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры90
Фото кабинета Медведева удивило россиян94
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе243
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение