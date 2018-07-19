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Участники «алтайской резни бензопилой» предстанут перед судом
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Участники «алтайской резни бензопилой» предстанут перед судом 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Майминском районе завершено расследование уголовного дела против двух мужчин. Они обвиняются в покушении на убийство.
Преступление было совершено в селе Барангол. Ранее обвиняемые предложили владельцу кафе «Лилианна» совместно продавать в заведении спиртное. Однако хозяин кафе от сотрудничества отказался. 7 февраля 2018 года обвиняемые ворвались в заведение. Один из них держал в руках заведенную бензопилу и угрожал убийством хозяину кафе и двоим находившимся там женщинам. Затем злоумышленники попытались нанести потерпевшему несколько ударов цепью заведенной бензопилы. Однако в цель они не попали, так как мужчина оказал активное сопротивление. Он сумел уклониться от ударов, а потом ему удалось вырваться и отбежать на безопасное расстояние. В это время к месту происшествия прибыл полицейский.
Уголовное дело направлено на утверждение прокурору. Ожидается, что после этого оно будет направлено в суд.
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