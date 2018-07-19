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СКР объяснил новую статью Уголовного кодекса за врачебные ошибки
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СКР объяснил новую статью Уголовного кодекса за врачебные ошибки 

Говорит Москва 36 минут назад
Следователи предлагают ввести новые статьи: о ненадлежащем оказании медицинской помощи (медицинской услуги) и о сокрытии нарушения оказания медпомощи.
За гибель человека или плода будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, лишение свободы до семи лет и запрет занимать определённые должности. За внесение недостоверных сведений в документацию либо её уничтожение, в случае если это повлекло смерть или тяжкий вред здоровью, суд может отправить на принудительные работы или же вынести решение о тюремном наказании до четырёх лет. Об этом сообщил замруководителя главного управления криминалистики СКР Анатолий Сазонов.
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