Вымогал деньги для полиции: в Самаре адвокат попал под статью из-за взятки в 200 тысяч рублей

Адвокат запачкал руки деньгами Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего самарского адвоката. По версии следствия, он выступал посредником при передаче взятки. — Задержали мужчину в июне. По оперативной информации, он вымогал взятку в 200 000 рублей у жителя Нефтегорска, которого обвиняли в мошенничестве. Деньги якобы предназначались для передачи сотрудникам полиции и прокуратуры , чтобы они не привлекали клиента к уголовной ответственности, — рассказал источник в силовых структурах. Об этом стало известно сотрудникам ФСБ , которые организовали оперативный эксперимент. Адвокату передали помеченные деньги. Сразу после этого его задержали. Все купюры проверили с помощью специального прибора