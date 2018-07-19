Вымогал деньги для полиции: в Самаре адвокат попал под статью из-за взятки в 200 тысяч рублей 

Адвокат запачкал руки деньгами
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего самарского адвоката. По версии следствия, он выступал посредником при передаче взятки.
— Задержали мужчину в июне. По оперативной информации, он вымогал взятку в 200 000 рублей у жителя Нефтегорска, которого обвиняли в мошенничестве. Деньги якобы предназначались для передачи сотрудникам полиции и прокуратуры, чтобы они не привлекали клиента к уголовной ответственности, — рассказал источник в силовых структурах.
Об этом стало известно сотрудникам ФСБ, которые организовали оперативный эксперимент. Адвокату передали помеченные деньги. Сразу после этого его задержали.
Все купюры проверили с помощью специального прибора