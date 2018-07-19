Жителей Петербурга арестовали за развращение детей на пляже

Двух мужчин подозревают в разращении малолетних детей в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

Женщина 62 лет обратилась в полицию. Она пожаловалась на двух мужчин, которые совершали развратные действия по отношению к ее внучкам. Девочки семи и 10 лет находились на берегу Финского залива у санатория «Дюны» в Сестрорецке , когда к ним подошли подозреваемые.

Личности подозреваемых установили, ими оказались местные жители 41 и 48 лет. Мужчин задержали. Сообщается, что рядом с санаторием расположен нудистский пляж.

Вожатого обвинили в изнасиловании детей. Мужчина подозревается в изнасиловании троих малолетних девочек.