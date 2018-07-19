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Жителей Петербурга арестовали за развращение детей на пляже
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Жителей Петербурга арестовали за развращение детей на пляже 

360tv.ru 47 минут назад
Двух мужчин подозревают в разращении малолетних детей в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».
Женщина 62 лет обратилась в полицию. Она пожаловалась на двух мужчин, которые совершали развратные действия по отношению к ее внучкам. Девочки семи и 10 лет находились на берегу Финского залива у санатория «Дюны» в Сестрорецке, когда к ним подошли подозреваемые.
Личности подозреваемых установили, ими оказались местные жители 41 и 48 лет. Мужчин задержали. Сообщается, что рядом с санаторием расположен нудистский пляж.
Вожатого обвинили в изнасиловании детей. Мужчина подозревается в изнасиловании троих малолетних девочек.
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