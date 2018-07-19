Костромские преступники претендуют на сокращение срока

Резонансный закон о внесении поправок в статью 72 Уголовного кодекса РФ «заработал» 14 июля 2018 года. Согласно ему люди, содержащиеся под стражей и осужденные, могут претендовать на сокращение срока — изменения касаются зачета времени содержания под стражей в срок наказания в форме лишения свободы — день за полтора и день за два. До этого 10 лет законопроект обсуждался думцами, правозащитниками, адвокатами и правительством. В нововведениях разбирался корреспондент портала K1NEWS.RU.

Возможность «выйти пораньше» получат не все — поправки не распространяются на убийц, рецидивистов, насильников, а также личностей, осужденных за наркотики и терроризм.

В ближайшем будущем закон коснется 1038 костромских заключенных — это более 25% от 4000 человек, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области. На данный момент заявки на пересмотр приговора направили уже 139 человек — в основном это люди, осужденные за кражи, грабежи и разбой.

Логику закона пояснила Ирина Белякова , старший инспектор группы спецучета УФСИН , ответственной за сбор и хранение информации о заключенных.

Осужденные очень довольны, так как последняя масштабная амнистия была в 2001 году, и с этого момента они ждали глобальных изменений в своей жизни. Все хотят раньше домой, но это не касается строгого режима, особо тяжких преступлений, рецидивистов — они сидят тихо, смирненько, их это не коснулось. А женские колонии, конечно, ждут. Закон будет применяться к людям, осужденным за преступления небольшой, средней тяжести и тяжкие преступления, отбывающим наказание в колониях-поселениях и исправительных колониях общего режима. Зачет срока такой: в колониях поселениях один день содержания в следственном изоляторе равен двум дням лишения свободы, в ИК общего режима — умножаем цифру на полтора. Закон будет выполняться только по решению суда. Срок исполнения — 3 и 6 месяцев, — говорит Ирина БЕЛЯКОВА.

Однако у законопроекта есть и вторая сторона — по старым правилам один день домашнего ареста приравнивался к дню содержания под стражей или суткам лишения свободы. Сейчас действует уравниловка: