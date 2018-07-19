Мошенники из Старой Ладоги оставили пожилую пару без накопленных денег

Прикинувшись соцработниками, двое мужчин обокрали пенсионерку и лишили ее накоплений.

18 июля в ранние часы в волховскую полицию обратилась жительница села Старая Ладога. Она рассказала, что в квартиру к её пожилым родителям на улице Советской пришли двое мужчин и предложили написать заявление на получение выплаты, положенной детям войны. Сами они представились социальными работниками.

После ухода мошенников из дома пенсионеры обнаружили пропажу более 150 тыс. рублей. Пожилые люди успели запомнить лишь славянскую внешность и черные брюки мужчин, а также их невысокий рост.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.