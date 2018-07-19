Ещё
Во Владивостоке служебно-розыскная собака помогла раскрыть квартирную кражу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке служебно-розыскная собака помогла раскрыть квартирную кражу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 57 минут назад
В дежурную часть отдела полиции № 2 (Первомайский район) Управления МВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жительницы краевого центра. Заявительница рассказала о том, что стала жертвой квартирного вора.
На место происшествия в квартиру на улице Талалихина прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входил инспектор-кинолог старший лейтенант полиции Александр Даренских со служебной собакой по кличке МВД.
Установлено, что злоумышленник проник в квартиру путем свободного доступа — через незапертую дверь, и воспользовавшись тем, что хозяйка спала, похитил телевизор.
При обследовании места происшествия немецкая овчарка взяла след и привела сотрудников полиции к квартире дома на улице Сафонова, в которой был задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний житель Владивостока.
В отделе полиции задержанный дал признательные показания и рассказал, что похищенный телевизор продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
За кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В ГУ МВД России по Пермскому краю поступила благодарность от жителя Чердынского района За хулиганские действия на борту воздушного судна в отношении москвички возбуждено уголовное дело Жительница Новгородской области поблагодарила полицейских за помощь в розыске пропавшей матери
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине204
Казаки просят отменить пенсии408
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона7
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного29
Путин объявил об изменении внешней политики России61
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение