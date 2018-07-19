Во Владивостоке служебно-розыскная собака помогла раскрыть квартирную кражу

В дежурную часть отдела полиции № 2 (Первомайский район) Управления МВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жительницы краевого центра. Заявительница рассказала о том, что стала жертвой квартирного вора.

На место происшествия в квартиру на улице Талалихина прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входил инспектор-кинолог старший лейтенант полиции Александр Даренских со служебной собакой по кличке МВД.

Установлено, что злоумышленник проник в квартиру путем свободного доступа — через незапертую дверь, и воспользовавшись тем, что хозяйка спала, похитил телевизор.

При обследовании места происшествия немецкая овчарка взяла след и привела сотрудников полиции к квартире дома на улице Сафонова, в которой был задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний житель Владивостока.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания и рассказал, что похищенный телевизор продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации

За кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.