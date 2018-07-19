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Экс-работник ЮУЖД брал взятки за включение членов локомотивных бригад в списки на премии
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Экс-работник ЮУЖД брал взятки за включение членов локомотивных бригад в списки на премии 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По версии следствия, в течение 2017 года 35-летний машинист-инструктор локомотивных бригад одного из депо ЮУЖД неоднократно получал взятки от членов локомотивных бригад. Деньги предназначались за включение их в список работников, претендующих на вознаграждение за обеспечение безопасности движения. Общая сумма взяток, полученных подозреваемым, составляет свыше 190 тыс. руб.
В отношении бывшего инструктора возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Данное преступление может повлечь за собой наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. Или же лишение свободы на срок до 3 лет.
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