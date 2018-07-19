С пенсионера из Лабытнанги взыщут около восьми миллионов рублей

Бывший руководитель строительной фирмы должен будет выплатить государству деньги, недополученные в виде налогов. И добавить от себя лично небольшую сумму в качестве штрафа — впрочем, прокуратура намерена настаивать на ее увеличении.

В суде окружной столицы рассмотрели уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Лабытнанги , которого обвиняли в неисполнении обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ). Учредитель и бывший гендиректор ООО задолжал бюджету почти 7,9 миллиона рублей.

По данным лабытнангского отдела СУ СК РФ по ЯНАО, генеральный директор отдал главбуху распоряжение: налог на доходы физлиц, удержанный из зарплат сотрудников фирмы, в бюджет не перечислять. Многомиллионный ущерб копился с января 2014 года по декабрь 2016-го.

В ходе следствия и в судебном процессе мужчина полностью признал вину. На днях он выслушал обвинительный приговор. Подсудимого приговорили к выплате… пятитысячного штрафа. Суд применил в его отношении 64-ю статью УК, которая позволяет в исключительных обстоятельствах назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного за конкретное преступление. Поводом стало бедственное материальное положение северянина.

Как предприниматель дошел до жизни такой, «Красному Северу» рассказали в салехардской прокуратуре.

— С 2008 года компания, которую основал мужчина, занималась строительством многоквартирных домов в Лабытнанги. Он успел сдать несколько зданий и начал возводить очередное. Муниципалитет не покупал в доме жилплощади, так что фигурант рассчитывал привлечь для работы средства физлиц и организаций. Но тут наступил 2014 год, сложившаяся в экономике ситуация ударила по всем. У покупателей не было денег на оплату жилья, соответственно, компания не смогла получить оборотные средства на текущее строительство, — говорит старший помощник прокурора окружной столицы Илья Ильин

Тогда гендиректор взял в банке кредит на организацию, указав поручителями себя и дочь, а затем оформил еще два кредита на нее и на собственное имя. Сейчас в совокупности он должен кредитным учреждениям около 14 миллионов рублей, говорит собеседник. Кроме того, у фирмы остались огромные долги по зарплате:

— Судя по бухгалтерским документам, практически все руководство ООО, включая самого фигуранта и его родственников, получало деньги не в полном объеме. При этом гражданин платил рабочим на строительстве. Надо отдать ему должное, все доступные средства он действительно использовал для поддержания организации, так что о возбуждении дела по факту задолженности в данном случае речи не шло.

Теперь с каждой пенсии — единственного официального дохода мужчины — удерживают половину: больше нельзя. Кроме того, и его собственность, и имущество компании арестованы для возмещения причиненного преступлением ущерба — суд удовлетворил требования МИФНС России №1 по ЯНАО о взыскании с лабытнангца всей суммы неуплаченных налогов.

— По словам осужденного, он намеревался объявить себя банкротом. По-человечески его можно понять: другого выхода из этой ситуации, пожалуй, нет, — говорит Илья Ильин.

Но надзорное ведомство все же обжалует приговор в апелляционном порядке: суд избрал для лабытнангца чрезмерно мягкое наказание, посчитали в прокуратуре.

— Мы изначально просили назначить наказание именно в виде штрафа. Совершенное преступление — небольшой тяжести, фигурант дела ранее не был судим и характеризовался исключительно положительно. Лишить его свободы было нельзя, как и приговорить к принудительным работам: это наказание рассматривается именно как альтернатива предыдущему. Таким образом, оставался только штраф. Но когда ты задолжал государству восемь миллионов, а заплатишь за это только пять тысяч — прямо скажем, это несерьезно, — констатирует старший помощник прокурора. Заметим, что предусмотренная уголовной статьёй сумма штрафа варьируется от ста до трехсот тысяч рублей.