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ФСБ задержала по подозрению в госизмене жительницу Калининграда — эксперта по Прибалтике
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ФСБ задержала по подозрению в госизмене жительницу Калининграда — эксперта по Прибалтике 

Newsru.com 36 минут назад
Фото: Newsru.com
Группа захвата ФСБ несколько дней назад задержала в Калининграде местную жительницу Антонину Зимину по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает телеканал
"Дождь"
со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова, который обнаружил Зимину накануне в столичном СИЗО «Лефортово».
Когда задержали калининградку, точно неизвестно. Что конкретно ей вменяется, тоже неясно. По словам Ионова, арестованная сейчас содержится в одиночной камере и «находится в подавленном состоянии». «Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт», — рассказал правозащитник.
Известно, что до 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец, уточняет «Дождь».
Кроме того, Зимина — независимый эксперт и член созданного в 2010 году распоряжением президента РФ Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, говорится на сайте организации. Среди ее профессиональных интересов там указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».
В июне Лефортовский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене: в начале месяца был заключен под стражу
Виктор Прозоров, а в конце — Андрей Жуков. Подробности их дел не разглашались.
Весной СМИ сообщили, что бывший сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, Дмитрий Докучаев, занимавший должность оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления, и предприниматель Георгий Фомченков, арестованные в декабре по  обвинению
в госизмене, подписали
досудебные соглашения
с частичным признанием вины.
Госизмена (ст. 275 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. В 2017 году в России по статье о госизмене были осуждены четыре человека, в том числе руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского"
Руслан Стоянов
В июле прошлого года президент
подписал помилования
для двух россиянок, которые были осуждены за отправку SMS в Грузию.
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