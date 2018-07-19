ФСБ задержала по подозрению в госизмене жительницу Калининграда — эксперта по Прибалтике

Группа захвата ФСБ несколько дней назад задержала в Калининграде местную жительницу Антонину Зимину по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает телеканал

"Дождь"

Когда задержали калининградку, точно неизвестно. Что конкретно ей вменяется, тоже неясно. По словам Ионова, арестованная сейчас содержится в одиночной камере и «находится в подавленном состоянии». «Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт», — рассказал правозащитник.

Известно, что до 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец, уточняет «Дождь».

Кроме того, Зимина — независимый эксперт и член созданного в 2010 году распоряжением президента РФ Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, говорится на сайте организации. Среди ее профессиональных интересов там указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии ».

В июне Лефортовский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене: в начале месяца был заключен под стражу

Виктор Прозоров, а в конце — Андрей Жуков . Подробности их дел не разглашались.

Весной СМИ сообщили, что бывший сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, Дмитрий Докучаев , занимавший должность оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления, и предприниматель Георгий Фомченков , арестованные в декабре по обвинению

в госизмене, подписали

досудебные соглашения

с частичным признанием вины.

Госизмена (ст. 275 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. В 2017 году в России по статье о госизмене были осуждены четыре человека, в том числе руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского"

В июле прошлого года президент

подписал помилования