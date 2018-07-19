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В Медногорске двое подростков обвиняются в угоне автомобиля
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В Медногорске двое подростков обвиняются в угоне автомобиля 

АиФ-Оренбург 28 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Следственным отделом по городу Кувандык возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних 15 и 16 лет. Они подозреваются в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, ночью 20 июня текущего года двое друзей увидели во дворе одного из домов по улице Школьная автомобиль «Газель», ключи от которого находились внутри салона.
Заведя автомобиль, подростки тронулись с места, но далеко не уехали: не справившись с управлением, перевернулись, после чего сбежали с места преступления.
В ходе оперативно розыскных мероприятий несовершеннолетние были установлены, которым теперь предъявлено обвинение. Свою вину подростки признали, расследование уголовного дела продолжается.
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