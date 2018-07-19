Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене эксперта по Прибалтике

Группа захвата ФСБ задержала в Калининграде экс-директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину. Женщину подозревают в государственной измене, за что её грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

В каких именно эпизодах госизмены подозревают Зимину, пока неизвестно. По данным телеканала «Дождь», накануне женщину доставили на самолете в Москву , где ее в СИЗО «Лефортово» обнаружил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов

Ранее Антонина Зимина занимала пост директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Она также входит в Клуб друзей Фонда Горчакова (фонд поддержки публичной дипломатии, созданный по распоряжению президента РФ в 2010 году).

На странице Клуба Зимина названа независимым экспертом. В сферу её профессиональных интересов входила политика стран Балтии в отношении РФ и идентичность политической элиты Латвии

По словам Ионова, арестованная содержится в одиночной камере и «находится в подавленном состоянии». Правозащитник рассказал, что во время посещения Зимина просила, чтобы к ней зашел терапевт для осмотра.

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