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Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене эксперта по Прибалтике
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Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене эксперта по Прибалтике 

Карельские вести 1 час назад
Группа захвата ФСБ задержала в Калининграде экс-директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину. Женщину подозревают в государственной измене, за что её грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
В каких именно эпизодах госизмены подозревают Зимину, пока неизвестно. По данным телеканала «Дождь», накануне женщину доставили на самолете в Москву, где ее в СИЗО «Лефортово» обнаружил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов.
Ранее Антонина Зимина занимала пост директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Она также входит в Клуб друзей Фонда Горчакова (фонд поддержки публичной дипломатии, созданный по распоряжению президента РФ в 2010 году).
На странице Клуба Зимина названа независимым экспертом. В сферу её профессиональных интересов входила политика стран Балтии в отношении РФ и идентичность политической элиты Латвии.
По словам Ионова, арестованная содержится в одиночной камере и «находится в подавленном состоянии». Правозащитник рассказал, что во время посещения Зимина просила, чтобы к ней зашел терапевт для осмотра.
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