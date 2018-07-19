Ещё
В Воронеже поймали убийцу спустя девять лет после преступления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже поймали убийцу спустя девять лет после преступления 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
34-летний местный житель пойдет под суд за убийство, которое он совершил в 2009 году, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Инцидент произошел в мае 2009 года в лесу напротив остановки «Студенческий городок» в Коминтерновском районе. Двое приятелей поругались с 24-летним знакомым. Конфликт перерос в драку, и парни стали избивать знакомого. Травмы оказались смертельными — молодой человек умер в больнице через несколько дней после госпитализации.
Одного из убийц удалось задержать сразу. Суд приговорил его к шести годам заключения. А второй преступник девять лет скрывался от страж порядка. В апреле его, наконец, удалось поймать и отправить за решетку. Теперь убийца окажется на скамье подсудимых.
АиФ: последние новости
В Орловской области нашли тело убитой женщины Воронежцев осудили за жестокое убийство хаски Воронежец ударил ножом двух девушек, которые мешали ему играть в компьютер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине204
Казаки просят отменить пенсии408
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона7
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного29
Путин объявил об изменении внешней политики России61
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение