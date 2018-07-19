В Воронеже поймали убийцу спустя девять лет после преступления

34-летний местный житель пойдет под суд за убийство, которое он совершил в 2009 году, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Инцидент произошел в мае 2009 года в лесу напротив остановки «Студенческий городок» в Коминтерновском районе. Двое приятелей поругались с 24-летним знакомым. Конфликт перерос в драку, и парни стали избивать знакомого. Травмы оказались смертельными — молодой человек умер в больнице через несколько дней после госпитализации.

Одного из убийц удалось задержать сразу. Суд приговорил его к шести годам заключения. А второй преступник девять лет скрывался от страж порядка. В апреле его, наконец, удалось поймать и отправить за решетку. Теперь убийца окажется на скамье подсудимых.