Ещё
В Лондоне в ходе рейдов задержали 67 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лондоне в ходе рейдов задержали 67 человек 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 19 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция задержала 67 человек в ходе операции по борьбе с насилием и распространением наркотиков, сообщил Скотленд-Ярд.
"Утром 19 июля сотрудники полиции провели несколько рейдов по 11 адресам в центре и на востоке Лондона и задержали восемь человек. Рейды стали частью масштабной операции …, проводимой в округах Хаммерсмит и Фулам, Кенсингтон и Челси, а также Вестминстер, по выявлению причастных к насилию лиц. Офицеры полиции располагали 70 ордерами, по которым в течение недели были задержаны 67 человек", — говорится в сообщении полиции.
В настоящее время 46 человек обвинены в торговле наркотиками и связанных с ней преступлениях. В числе задержанных 18 подростков, самому младшему из которых 15 лет. При этом 17 подросткам предъявлены обвинения.
Операция планировалась полицией несколько месяцев, в ней участвовали 2,8 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Следствие считает, что задержанные причастны к совершению как минимум 860 преступлений, включая торговлю наркотиками, насилие и владение оружием.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине204
Казаки просят отменить пенсии408
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона7
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного29
Путин объявил об изменении внешней политики России61
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение