В Лондоне в ходе рейдов задержали 67 человек

ЛОНДОН, 19 июл — РИА Новости Денис Ворошилов . Лондонская полиция задержала 67 человек в ходе операции по борьбе с насилием и распространением наркотиков, сообщил Скотленд-Ярд.

"Утром 19 июля сотрудники полиции провели несколько рейдов по 11 адресам в центре и на востоке Лондона и задержали восемь человек. Рейды стали частью масштабной операции …, проводимой в округах Хаммерсмит и Фулам, Кенсингтон и Челси, а также Вестминстер , по выявлению причастных к насилию лиц. Офицеры полиции располагали 70 ордерами, по которым в течение недели были задержаны 67 человек", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время 46 человек обвинены в торговле наркотиками и связанных с ней преступлениях. В числе задержанных 18 подростков, самому младшему из которых 15 лет. При этом 17 подросткам предъявлены обвинения.