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Красноярский предприниматель подозревается в неуплате 84 млн рублей налогов
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Красноярский предприниматель подозревается в неуплате 84 млн рублей налогов 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В отношении 50-летнего предпринимателя Следственным комитетом по краю возбуждено уголовное дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
«По предварительной версии следствия, в 2000 году мужчина зарегистрировался в качестве ИП с основным видом деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров. В 2006 году он перешел на упрощенную систему налогообложения, а с 2009 года одновременно с этим применял также систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, получив государственную льготу в виде освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц и НДС. Существенной особенностью данных льготных режимов налогообложения является соблюдение ограничений по предельному размеру доходов в отчетный период не более 60 млн рублей, а также по наличию в собственности не более 20-ти единиц транспортных средств», — сообщили в Следкоме края.
Однако бизнес, по мнению следствия, разрастался, росла и прибыль, но предприниматель продолжал подавать в налоговый орган декларации с сокрытым реальным доходом и уклонялся от обязанности перехода на общий порядок уплаты налогов.
«Выездной налоговой проверкой вскрыты манипуляции бизнесмена, который применил схему «дробления бизнеса» и получал многомиллионные доходы от деятельности зависимых от него организаций. В результате в период с 20.07.2013 по 15.07.2016 индивидуальный предприниматель не исчислил с полученных доходов налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц на общую сумму в размере свыше 84 млн рублей, чем причинил ущерб бюджету в особо крупном размере».
В ходе следствия наложен арест на имущество подозреваемого: 14 земельных участков, 2 нежилых здания, 25 транспортных средств. Расследование уголовного дела продолжается.
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