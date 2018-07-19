Красноярский предприниматель подозревается в неуплате 84 млн рублей налогов

В отношении 50-летнего предпринимателя Следственным комитетом по краю возбуждено уголовное дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

«По предварительной версии следствия, в 2000 году мужчина зарегистрировался в качестве ИП с основным видом деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров. В 2006 году он перешел на упрощенную систему налогообложения, а с 2009 года одновременно с этим применял также систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, получив государственную льготу в виде освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц и НДС. Существенной особенностью данных льготных режимов налогообложения является соблюдение ограничений по предельному размеру доходов в отчетный период не более 60 млн рублей, а также по наличию в собственности не более 20-ти единиц транспортных средств», — сообщили в Следкоме края.

Однако бизнес, по мнению следствия, разрастался, росла и прибыль, но предприниматель продолжал подавать в налоговый орган декларации с сокрытым реальным доходом и уклонялся от обязанности перехода на общий порядок уплаты налогов.

«Выездной налоговой проверкой вскрыты манипуляции бизнесмена, который применил схему «дробления бизнеса» и получал многомиллионные доходы от деятельности зависимых от него организаций. В результате в период с 20.07.2013 по 15.07.2016 индивидуальный предприниматель не исчислил с полученных доходов налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц на общую сумму в размере свыше 84 млн рублей, чем причинил ущерб бюджету в особо крупном размере».

В ходе следствия наложен арест на имущество подозреваемого: 14 земельных участков, 2 нежилых здания, 25 транспортных средств. Расследование уголовного дела продолжается.