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За помощь следствию юрлиц освободят от ответственности
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За помощь следствию юрлиц освободят от ответственности 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Главы компаний, которые передавали или обещали незаконное вознаграждение, будут освобождаться от наказания при условии, что помогли выявлению этого правонарушения и последующему расследованию.
Соответствующие изменения в Административный кодекс Госдума приняла во втором чтении 19 июля.
Сейчас юридические лица, виновные в передаче или предложении должностному лицу незаконного вознаграждения за совершение им в пользу компании каких-либо действий, наказываются штрафами, кратными сумме подкупа. Кроме того, им грозит конфискация незаконно переданного имущества или денежных средств.
Правда, в нынешнем законопроекте уточняется: даже если юрлица помогут следствию, им всё равно придётся заплатить штраф, минимальный из которых — 1 млн рублей.
Важно, что освобождение от наказания не будет распространяться на случаи, когда подкуп был совершён в отношении иностранных чиновников или руководителей компаний.
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