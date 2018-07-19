За помощь следствию юрлиц освободят от ответственности

Главы компаний, которые передавали или обещали незаконное вознаграждение, будут освобождаться от наказания при условии, что помогли выявлению этого правонарушения и последующему расследованию.

Соответствующие изменения в Административный кодекс Госдума приняла во втором чтении 19 июля.

Сейчас юридические лица, виновные в передаче или предложении должностному лицу незаконного вознаграждения за совершение им в пользу компании каких-либо действий, наказываются штрафами, кратными сумме подкупа. Кроме того, им грозит конфискация незаконно переданного имущества или денежных средств.

Правда, в нынешнем законопроекте уточняется: даже если юрлица помогут следствию, им всё равно придётся заплатить штраф, минимальный из которых — 1 млн рублей.

Важно, что освобождение от наказания не будет распространяться на случаи, когда подкуп был совершён в отношении иностранных чиновников или руководителей компаний.