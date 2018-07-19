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СК возбудил дело о халатности после утопления пенсионеров в собственном доме
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СК возбудил дело о халатности после утопления пенсионеров в собственном доме 

360tv.ru 1 час назад
Следственное управление СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц, где во время затопления села Зеркло погибли два человека. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.
Накануне в селе зарядили сильные дожди, которые подняли уровень воды в местной реке. Потоки хлынули на жилые дома, расположенные неподалеку. В одном из них находились пожилые супруги — 78-летний мужчина и 76-летняя женщина. Они захлебнулись в воде, уровень которой на момент проверки превысил полтора метра.
По версии следствия, местные чиновники «ненадлежащим образом исполнили свои обязанности», что и привело к затоплению. Уголовное дело возбудили по части третьей статьи 293 Уголовного кодекса России (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Молния ударила в 13‐летнего мальчика, когда он купался в озере на курорте Соль‐Илецк в Оренбургской области. Подростка срочно госпитализировали, но это не помогло. От полученных травм ребенок скончался.
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