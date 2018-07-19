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Самарского адвоката задержали за получение взятки в 200 тыс. рублей
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Самарского адвоката задержали за получение взятки в 200 тыс. рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
По данным источника в правоохранительных органах, 10 июня 2018 г. 52-летнего адвоката задержали с поличным при получении 200 тыс. руб. от жителя Нефтегорска. Пока что считается, что деньги предназначались для дальнейшей передачи сотрудникам полиции и прокуратуры, чтобы они не привлекали клиента к уголовной ответственности за мошенничество.
В региональном Следственном комитете, куда передали материалы, 17 июля возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве», которая предусматривает штраф до 3 млн руб. либо до семи лет лишения свободы.
Если будет доказано, что адвокат не намеревался кому-либо передавать деньги, то статья, по которой квалифицируют его действия, может измениться.
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