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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за самовольное подключение газа
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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за самовольное подключение газа 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вводящий уголовную ответственность за неоднократное самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, сообщает Агентство «Москва».
За повторное подключение будет грозить штраф до 80 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет. Если данное нарушение было совершено несколькими лицами, которые сговорились и в отношении магистральных трубопроводов, то штраф может составить до 200 тысяч рублей.
Кроме того, сохраняется ранее установленная уголовная ответственность за причинение любого вреда магистральным трубопроводам. Если закон нарушила группа лиц, то максимальное наказание может составить до шести лет лишения свободы.
Деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.
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