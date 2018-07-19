Порезавший двух девушек под Воронежем игроман проведёт в СИЗО два месяца

Мужчина дал признательные показания.

Житель Семилук , который напал с ножом на двух девушек во дворе своего дома, проведёт в СИЗО два месяца. Такое решение принял сегодня суд.

Напомним, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 15 июля. По информации следствия, пьяному мужчине, который играл в компьютер, помешали громкие женские голоса, доносящиеся с улицы. Разозлившись, игроман выбежал на улицу, захватив с собой холодное оружие. Сначала нанёс несколько ударов одной, затем второй. На счастье подруг рядом случайно оказался неравнодушный парень, который бросился на их защиту. Павел Водопьянов быстро справился с мужчиной и увёл пострадавших. Затем вместе с друзьями отыскали нападавшего, скрутили и вызвали полицию. Мужчина дал признательные показания. Две из трёх девушек получили ножевые ранения. Одна — в больнице, врачи оценивает её состояние как «средней тяжести». Вторую выписали домой.