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Порезавший двух девушек под Воронежем игроман проведёт в СИЗО два месяца
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Порезавший двух девушек под Воронежем игроман проведёт в СИЗО два месяца 

Вести Воронеж 30 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Мужчина дал признательные показания.
Житель Семилук, который напал с ножом на двух девушек во дворе своего дома, проведёт в СИЗО два месяца. Такое решение принял сегодня суд.
Напомним, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 15 июля. По информации следствия, пьяному мужчине, который играл в компьютер, помешали громкие женские голоса, доносящиеся с улицы. Разозлившись, игроман выбежал на улицу, захватив с собой холодное оружие. Сначала нанёс несколько ударов одной, затем второй. На счастье подруг рядом случайно оказался неравнодушный парень, который бросился на их защиту. Павел Водопьянов быстро справился с мужчиной и увёл пострадавших. Затем вместе с друзьями отыскали нападавшего, скрутили и вызвали полицию. Мужчина дал признательные показания. Две из трёх девушек получили ножевые ранения. Одна — в больнице, врачи оценивает её состояние как «средней тяжести». Вторую выписали домой.
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