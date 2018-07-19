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СК: в 90% расследований в отношении врачей подтверждается их невиновность
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СК: в 90% расследований в отношении врачей подтверждается их невиновность 

ТАСС 30 минут назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Лишь 10% уголовных дел, расследуемых в РФ в отношении врачей, доходят до суда, в 90% случаев следователи доказывают их невиновность. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции в Москве официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Она напомнила, что число обращений в Следственный комитет на ошибки или ненадлежащие действия врачей и медработников за шесть лет выросло более чем втрое. «Если в 2012 году их было чуть более 2 тыс. по всей стране, то к 2017 году количество таких обращений выросло более чем в три раза и составило более 6 тыс.», — сказала она.
"По каждому обращению мы обязаны провести проверку. Но далеко не по каждому случаю по результатам проверки возбуждается уголовное дело", — отметила Петренко.
"Более того, из общего объема уголовных дел, которые были возбуждены, в суд уходят лишь 10%. То есть в 90% случаев прекращаются уголовные дела. То есть в большинстве случаев мы доказываем невиновность врачей и медработников", — подчеркнула она, в ответ на обеспокоенность, прозвучавшую в выступлении Леонида Рошаля относительно перспектив уголовного преследования в отношении врачей.
Светлана Петренко признала, что медицина — «это очень тонкая тема». «Возбуждается уголовное дело с целью установления истины, и при расследовании уголовного дела мы полностью полагаемся на выводы представителей медицинского сообщества. Именно заключение медицинской экспертизы позволяет сделать вывод о виновности или невиновности [медработника]», — отметила представитель СК.
"В ходе расследования мы защищаем как права врачей, так и права пациентов", — добавила она, напомнив, что и пациенты заинтересованы в результатах расследования.
Статистика уголовных дел  Медицинские работники чаще предстают перед судом в России по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом говорилось в материалах презентации Следственного комитета на пресс-конференции.
Согласно данным СК, «из направленных в суд в 2017 году уголовных дел в отношении врачей и других медицинских работников 74,7% — по ст. 109 УК РФ; по статье 238 УК РФ (»Ненадлежащее оказание услуг") — 10,9%; по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") — 6,3%; по ст. 293 УК РФ ("Халатность") — 5,8%; по ст. 124 УК РФ ("Неоказание помощи больному") — 2,3%".
В настоящее время представителями СК и Национальной медицинской палаты разрабатывается ст. 124.1 УК РФ ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", которая должна заменить применение к врачам статей 109, 118, 238 и других общих статей Уголовного кодекса.
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