Волгоградского общественника Юрия Гольдера отдают под суд

Дело руководителя областной Ассоциации по защите прав потребителей, попавшегося на получении крупной взятки, передают в суд.

Юрий Гольдер уверен, что его подставили и оклеветали

— В ходе следствия выяснилось, что организация Юрия Гольдера, которая объявила себя борцом за защиту прав потребителей, пыталась поживиться на проверках, — рассказали в пресс — службе СУ СК России по Волгоградской области . — Общественники работали по схеме: мы не заявляем о найденных нарушениях в контролирующие органы, а вы платите нам деньги.

Общественника Юрия Гольдера и его юриста задержали в мае прошлого года за взятку в размере одного миллиона рублей.

— Общественная организация, которая по своему уставу должна искать в том числе и коррупционную составляющую, проверяла сетевой отель Morton, — прокомментировали в пресс — службе СУ СК России по Волгоградской области. — Члены Ассоциации нашли больше 25 нарушений и потребовали полтора миллиона рублей за свое молчание. По версии следствия, позже Юрий Гольдер, успевший подготовить мировое соглашение, снизил сумму до миллиона рублей. Всего руководитель общественной организации успел получить один миллион и восемьсот тысяч рублей. Его будут судить по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере, сопряженный с вымогательством».

В интервью V1.ru Юрий Гольдер заявил, что его оклеветали и подставили. Арестованный общественник, у которого вскрылись проблемы со здоровьем, уточнил: полученные деньги предназначались не для его собственного кармана. Миллион от владельца сети отелей Юрий Гольдер хотел развивать свою Ассоциацию.

Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко , по заявлению которого Гольдера задержали, в беседе с V1.ru сообщил, что представители Волгоградской областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей», по его мнению, были подставными людьми.