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В Тверской области осудили курокрада
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В Тверской области осудили курокрада 

tvernews.ru 38 минут назад
Конаковский городской суд Тверской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Из уголовного дела следует, что злоумышленник находился в поселке Редкино и, проходя мимо хозяйственной постройки недалеко от дома по ул. Академическая, он решил украсть. У него при себе были перчатки и два мешка. Он перелез через забор на территорию подворья, затем через чердачное помещение проник в сарай. Там он словил 25 куриц и 2 петухов. положил в мешки и сбежал. Материальный ущерб составил 12 150 рублей.
Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов.
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