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Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за самовольное подключение газа
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Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за самовольное подключение газа 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон, которым вводится уголовная ответственность за неоднократное самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам.
Как уточняется, наказанием за повторное подключение может стать штраф в размере до 80 тыс. руб. или заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
При этом отмечается, что деяние, совершенное в отношении магистральных трубопроводов предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательных работ на срок до 400 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работы на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до четырех лет.
При этом сохраняется ранее установленная уголовная ответственность за разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений. Максимальное наказание за такое деяние — лишение свободы на срок до пяти лет.
За совершение деяния группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистральных трубопроводов максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.
Деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.
Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы.
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