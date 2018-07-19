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Суд решил, что экс-директору департамента образования Омска рано выходить на свободу
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Суд решил, что экс-директору департамента образования Омска рано выходить на свободу 

Омск Здесь 55 минут назад
Фото: Омск Здесь
Решение об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Ильи Дубина отменено. Омский областной суд сегодня, 19 июля, отменил решение Куйбышевского районного суда удовлетворившего прошение бывшего директора департамента образования города Ильи Дубина об условно-досрочном освобождении. Экс-чиновник, осужденный за получение взятки останется за решеткой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Решение первой инстанции обжаловала прокуратура, поскольку Дубин не возместил ущерб, причиненный им при совершении преступления, это должно было учитываться судом при разрешении УДО. Бывший высокопоставленный городской чиновник был приговорен к четырем годам колонии, обязали его и выплатить штраф в пять миллионов рублей. Но эти деньги он не выплатил до сих пор. Судебным приставам даже пришлось арестовывать его имущество, чтобы оплатить часть долга. Согласно базе данных УФССП по Омской области, задолженность Дубина превышает 5,7 млн руб.
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