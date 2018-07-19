Суд решил, что экс-директору департамента образования Омска рано выходить на свободу

Решение об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Ильи Дубина отменено. Омский областной суд сегодня, 19 июля, отменил решение Куйбышевского районного суда удовлетворившего прошение бывшего директора департамента образования города Ильи Дубина об условно-досрочном освобождении. Экс-чиновник, осужденный за получение взятки останется за решеткой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.