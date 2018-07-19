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Суд признал генерала Варчука виновным по делу о взятке
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Суд признал генерала Варчука виновным по делу о взятке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский гарнизонный военный суд в четверг признал бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД РФ Вячеслава Варчука виновным в получении взятки в 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Наказание будет оглашено позднее. В ходе прений прокурор запросил для генерала 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 200 миллионов рублей.
Суд установил, что с декабря 2015 по февраль 2016 года генерал через своего заместителя Александра Костина, осужденного в октябре прошлого года, получил 10 миллионов рублей от одного из подчиненных, сотрудника главкомата внутренних войск.
Как указывалось на официальном сайте Внутренних войск, Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата.
В 2011 году Варчуку присвоили звание генерал-лейтенанта. Он награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет почетное звание "Заслуженный экономист РФ".
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