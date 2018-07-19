На заместителя начальника краснодарского центра СК ЖД завели уголовное дело

Краснодар . 19 июля — Новая Кубань. Уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ

Подозреваемому инкриминируют ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Фигурантом дела стал заместитель начальника Краснодарского центра организации работы железнодорожных станций.

По версии следствия он вступил в сговор с директором одной из коммерческих организаций для того, чтобы обеспечить этой компании беспрепятственное продвижение составов поездов, первоочередное их отправление и переадресовку грузовых вагонов в пределах СКЖД.

Естественно, за это руководитель получил от предпринимателя денежные средства: за период с июня 2012 по июль 2015 года сумма вознаграждений составила более 660 тысяч рублей.

Кроме того, от того же директора фирмы тот же руководитель получал взятки. В период с августа по декабрь 2015 года их сумма составила более 340 тысяч рублей.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте добавили, что подозреваемый осознавал, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне СКЖД, находятся в зависимости от его решений.