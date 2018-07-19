Гособвинитель попросил суд приговорить замглаву УСБ СК РФ А. Ламонова к шести годам строгого режима

Государственный обвинитель в ходе прений в Мосгорсуде попросил суд назначить заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову , обвиняемому в получении взятки от представителей преступного сообщества, наказание в виде шести лет колонии строгого режима . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила адвокат Ольга Лукманова.

Дело рассматривается судьей в особом порядке — без исследования доказательств, так как ранее стало известно, что А. Ламонов признал вину, заключил сделку со следствием и его дело было выделено в отдельное производство. Также заседание по просьбе ФСБ проходит в закрытом для прессы и слушателей режиме.

Летом 2016 г. были арестованы три высокопоставленных сотрудника Следственного комитета (СК): глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко , его заместитель А. Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Д. Никандров. По данным следствия, они получили взятку от криминалитета. Посредником между взяткодателями и ее получателями, по версии следствия, выступал предприниматель Дмитрий Смычковский.

Мосгорсуд 20 апреля 2018 г. признал М. Максименко виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб., а также лишил специального звания полковника. Приговор в законную силу еще не вступил.