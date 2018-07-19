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Предприниматель в полицейском участке предложил сотруднику МВД 50 000 рублей
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Путин допустил обострение ситуации на Украине
Путин допустил обострение ситуации на Украине

Предприниматель в полицейском участке предложил сотруднику МВД 50 000 рублей 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 65-летнего жителя города Нелидово Тверской области подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».
16 июля 2018 года 65-летний мужчина, находясь в помещении кабинета, расположенного в отделе полиции города Нелидово, решил замять дело и передал сотруднику МВД 50 тысяч рублей. Полицейский денег не взял, сообщил о произошедшем коллегам, после чего данный факт взятки задокументировали.
Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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