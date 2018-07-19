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Житель Коми сел на 13 лет за изнасилование в лифте
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Жителя Коми осудили на 13 лет за изнасилование девочки в лифте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Усинска за сексуальное насилие над 8-летней девочкой, ехавшей с ним в лифте, сообщает в четверг СУСК РФ по Коми.
Как установило следствие, в июле 2017 года днем мужчина зашел в подъезд вместе с двумя девочками 2010 года рождения и поднялся с ними на лифте, попутно предложив сфотографироваться, на что дети согласились.
"После того, как одна из девочек спустилась на первый этаж, фигурант совершил в отношении оставшейся с ним девочки действия сексуального характера, воспользовавшись тем, что в силу возраста она не понимала характер и значение совершаемых в отношении нее действий и не могла оказать сопротивление. Вернувшись домой, потерпевшая рассказала о произошедшем родителям, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы", — говорится в сообщении республиканского следственного управления.
Уголовное дело было возбуждено по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
Как уточняет СУСК, житель Усинска, которому 57 лет, в ходе предварительного расследования не признал вину по предъявленному обвинению. Согласно заключению судебно-психической экспертизы, признаков расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии у него не выявлено, отмечает следственное управление.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в течение 15 лет", — информирует СУСК по региону.
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