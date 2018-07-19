Приезжий похитил и изнасиловал в ТиНАО двоюродную сестру после отказа выйти за него замуж

Столичная полиция задержала двоих подозреваемых в похищении и изнасиловании девушки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 3 июня 2018 г. в полицию обратилась пенсионерка, проживающая в садовом товариществе «Весна» в поселении Марушкинское. Женщина сообщила, что ее племянники, уроженцы Грузии 23 и 28 лет, проникли на ее участок, избили и, угрожая пистолетом ее 26-летней дочери, увезли девушку на автомобиле Hyundai Solaris.

«В машине старший племянник заявительницы, угрожая девушке насилием, потребовал вступить с ним в брак. Двоюродная сестра отказала похитителю, и тогда братья привезли потерпевшую в неустановленную квартиру, где «жених» изнасиловал девушку, после чего отпустил ее», — сказал источник.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемых, и 9 июля против братьев, проживающих в квартире на бульваре Адмирала Ушакова, возбудили уголовное дело о похищении человека, а старшему дополнительно инкриминировали изнасилование. Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, ведется следствие.