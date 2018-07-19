Воронежец пойдет под суд за то, что зарезал приятеля

44-летний местный житель пойдет под суд за убийство приятеля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 мая. Приятели выпивали на кухне в общежитии на Московском проспекте. В квартире находилась также бывшая жена обвиняемого. Когда мужчина повысил голос на бывшую жену, за нее вступился приятель. Это взбесило пьяного местного жителя. Он взял из своей комнаты нож и ударил им несколько раз знакомого. Раны оказались смертельными.

Теперь местный житель окажется на скамье подсудимых. Ему грозит до 15 лет тюремного срока.