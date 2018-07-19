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Воронежец пойдет под суд за то, что зарезал приятеля
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Воронежец пойдет под суд за то, что зарезал приятеля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
44-летний местный житель пойдет под суд за убийство приятеля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 мая. Приятели выпивали на кухне в общежитии на Московском проспекте. В квартире находилась также бывшая жена обвиняемого. Когда мужчина повысил голос на бывшую жену, за нее вступился приятель. Это взбесило пьяного местного жителя. Он взял из своей комнаты нож и ударил им несколько раз знакомого. Раны оказались смертельными.
Теперь местный житель окажется на скамье подсудимых. Ему грозит до 15 лет тюремного срока.
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