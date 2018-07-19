Право на амнистию: как улучшится положение тысяч предпринимателей

Статистика неумолима. По данным судебного департамента при Верховном суде, число осужденных за экономические преступления за прошлый год выросло на 18,9%. Число оправдательных приговоров в 2017 году составило 0,2% от всех решений по уголовным делам.

В соответствии с утвержденными Госдумой поправками, зачет сроков предварительного заключения в общий срок наказания изменится. Теперь для осужденных лиц день нахождения в СИЗО будет считаться за полтора дня отбывания наказания в колонии. Это хорошая новость для предпринимателей, подвергающихся незаконному преследованию: фактически, речь идет почти о значительном снижении срока ограничения свободы. Разбираемся с новым законопроектом подробнее.

Как закон повлияет на предпринимателей?

В первую очередь законопроект продолжает тенденцию декриминализации и затронет людей, которые из-за особенностей правоохранительной системы вынуждены подолгу находиться в СИЗО. Если говорить о бизнесе, то это, в первую очередь, предприниматели, которых преследуют по экономическим статьям. Следствие часто затягивается, сидящий в СИЗО человек начинает нервничать и, в итоге, часто готов признаться даже в том, чего не совершал.

С вступлением законопроекта в силу ситуация изменится: прошедшее до вынесения обвинительного приговора время будет играть на руку предпринимателю. Чем больше времени человек провел в СИЗО, тем больше будет «зачет по формуле» и, соответственно, тем меньше будет общий срок заключения.

Как закон повлияет на государственные органы?

Есть надежда, что принятие этого закона заставит следователей отказаться от практики затягивания дел и давления на обвиняемых. Теперь у них может возникнуть явная мотивация к избранию меры пресечения, которая не ограничивает свободу обвиняемого — соответственно, пережить несправедливое обвинение будет проще. Если бы этот закон был принят 3,5 года назад (а по-хорошему его не хватало уже 10-15 лет назад), Конченов (и многие другие предприниматели), вероятно, не провел бы в СИЗО несколько лет, рассмотрение дела двигалось бы быстрее.

Позитивно скажется новый законопроект и на прокуратуре . Именно на этот государственный орган часто ложится необходимость обоснования обвинительного приговора в ситуации, когда обвиняемый долго просидел на домашнем аресте или в СИЗО. Теперь продолжительность судебных процедур снизится (исключая случаи с особо тяжким составом преступления, но их всего несколько процентов), уменьшится количество обжалований.

Что это может дать государству

Вероятно, можно ожидать снижения уровня низовой коррупции — просто исчезнут причины и мотивации у нечистоплотных следователей вымогать взятки, станет меньше рычагов давления на бизнес. Будет доработана мера пресечения в виде залога, увеличатся объемы поступлений в бюджет — с учетом существующего дефицита это существенно. А все эти изменения приведут к тому, что вырастет уровень доверия со стороны бизнеса к государству.

Если все, о чем говорится в законе, будет исполнено на практике, Россию ждет одно из самых масштабных улучшений положения осужденных. В стране не меньше 100 000 человек прямо сейчас находятся в СИЗО. Это без учета их защитников, членов семей, сотрудников — всех людей, на которых сказывается преследование. И для них новый законопроект может стать настоящим спасением от несправедливого осуждения.

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