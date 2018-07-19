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Пятеро мужчин в Ангарске два года рыли тоннель, надеясь украсть нефть
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Пятеро мужчин в Ангарске два года рыли тоннель, надеясь украсть нефть 

АиФ Иркутск 48 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
В Ангарске будут судить пятерых мужчин, которые пытались украсть нефть из магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск». Соответствующее уголовное дело поступило в Ангарский городской суд. Всем пятерым предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 п. «а» (Подготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.4 ст. 158 УК РФ (Кража).
Участниками преступной группы стали местные жители в возрасте от 33 до 47 лет. Они в течение двух лет готовили подземный тоннель, надеясь украсть «черное золото». За это время они лопатами вырыли более 125 метров подземного лаза, однако их преступные действия пресекли сотрудники ООО «Транснефть-Восток» и правоохранительные органы.
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