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Халатность чиновников могла привести к трагедии в Шарлыкском районе
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Путин допустил обострение ситуации на Украине
Путин допустил обострение ситуации на Украине

Халатность чиновников могла привести к трагедии в Шарлыкском районе 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» после гибели пенсионеров в Шарлыкском районе.
По версии следствия, должностные лица органов государственной власти ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, в результате этого 18 июля были затоплены дома в селе Зеркло. Погибла семья пенсионеров, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 18 июля в селе Зеркло обнаружены тела 78-летнего мужчины и его 76-летней супруги. Предварительно установлено, что вечером из-за ливня резко поднялся уровень воды в реке Зеркалка, на которой имелись запруды. Поток воды через поля по склону достиг села и затопил улицу Большак. В одном из подтопленных домов, который был первым на пути у сильных водных потоков, погибли супруги, когда женщина собирала ценные вещи в доме, а мужчина в гараже заводил машину. Уровень воды в доме и гараже превышал 1,5 метров.
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