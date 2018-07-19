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Мужчина захотел сжечь подругу из-за бытовой ссоры
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Путин допустил обострение ситуации на Украине
Путин допустил обострение ситуации на Украине

Житель Красноярского края во время ссоры с сожительницей пытался ее сжечь 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / rodimovpavel
Следователи выясняют обстоятельства ссоры между сожителями в Ирбейском районе Красноярского края, во время которой мужчина облил женщину бензином и поджог, сообщили в ГСУСК РФ по региону.
"По предварительной версии, подозреваемый пришел в дом, в котором проживал со своей 34-летней сожительницей, и стал выяснять с ней отношения. В ходе ссоры он облил женщину бензином и поджег. Женщина в крайне тяжелом состоянии с ожогами 80% тела госпитализирована в медицинское учреждение. Подозреваемый скрылся с места преступления", — сообщили в СУСК.
В настоящее время мужчина задержан. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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