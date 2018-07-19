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Замначальника Краснодарского центра организации работы железнодорожных станций будут судить за взятки на общую сумму 1 млн руб.
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Замначальника Краснодарского центра организации работы железнодорожных станций будут судить за взятки на общую сумму 1 млн руб. 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По версии следствия заместитель начальника Краснодарского центра организации работы железнодорожных станций в период с июня 2012 по июль 2015 года получал от коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на полигоне СКЖД, взятки. Деньги предназначались за обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов, первоочередное их отправление и переадресовку грузовых вагонов в пределах СКЖД. Общая сумма полученных средств составила более 660 тыс. руб.
При тех же обстоятельствах мужчина получал взятки на общую сумму 340 тыс. руб. еще и с августа по декабрь 2015 года.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») наказывается, в частности, штрафом в размере до 1,5 млн руб. или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. А также согласно п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») санкции этой статьи в том числе предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 2 млн до 4 млн руб. или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
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