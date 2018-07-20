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В Воронеже осудили подростка, пристававшего к 15-летней девушке в лифте
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В Воронеже осудили подростка, пристававшего к 15-летней девушке в лифте 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Суд отправил в воспитательную колонию 16-летнего парня, пристававшего в лифте к 15-летней девушке, рассказали в пресс-службе СК РФ по Воронежской области.
История произошла в ноябре прошлого года в Коминтерновском районе Воронежа. Девушка не знала подростка, напавшего на нее и совершившего «насильственные действия сексуального характера».
Сначала эксперты составили портрет нападавшего со слов потерпевшей, а затем отсмотрели записи с камер видеонаблюдения в подъезде. Чтобы зафиксировать лицо парня, пришлось отправлять видео в технико-криминалистический отдел Главного управления криминалистики Следственного комитета России. Фотографии нападавшего развесили по учебным заведениями и общежитиям Коминтерновского района. Когда подростка задержали, он во всем признался.
Кроме статьи за насилие, ему вменили также кражу шоколадки из магазина. Суд приговорил подростка к четырем годам и пяти дням лишения свободы.
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