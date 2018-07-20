В Воронеже осудили подростка, пристававшего к 15-летней девушке в лифте

История произошла в ноябре прошлого года в Коминтерновском районе Воронежа. Девушка не знала подростка, напавшего на нее и совершившего «насильственные действия сексуального характера».

Сначала эксперты составили портрет нападавшего со слов потерпевшей, а затем отсмотрели записи с камер видеонаблюдения в подъезде. Чтобы зафиксировать лицо парня, пришлось отправлять видео в технико-криминалистический отдел Главного управления криминалистики Следственного комитета России. Фотографии нападавшего развесили по учебным заведениями и общежитиям Коминтерновского района. Когда подростка задержали, он во всем признался.

Кроме статьи за насилие, ему вменили также кражу шоколадки из магазина. Суд приговорил подростка к четырем годам и пяти дням лишения свободы.