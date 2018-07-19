В Воронеже 17-летнему насильнику вынесли приговор за нападение на школьницу в лифте 

Юношу отправили в воспитательную колонию на 4 года. Коминтерновский райсуд вынес приговор 17-летнему насильнику, который напал в лифте на школьницу. В наказание за насильственные действия сексуального характера и кражу парня отправили в воспитательную колонию на 4 года 5 дней. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 19 июля. Кроме того, после освобождения насильник будет ограничен в свободе на 1 год. Подросток напал на школьницу 15 ноября 2017 года в подъезде на улице Шишкова. По версии следствия, юноша вместе с девочкой зашёл в подъезд, где в отношении неё совершил насильственные действия. После остановки лифта, насильник убежал по лестнице. По факту случившегося силовики возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ). Ориентировки с приметами и рисованным портретом подозреваемого появились через несколько дней появились в соцсетях. Извращенца, которому во время этих событий было всего 16 лет, вычислили по скриншоту с записи видеокамеры. Три месяца сотрудники МВД и СКР вели поиски преступника, и они увенчались успехом. Найти преступника помогла запись камеры видеонаблюдения. — Полученное улучшенное изображение нападавшего было направлено в учебные заведения, общежития и иные организации, расположенные неподалеку от места происшествия. Это помогло установить личность предполагаемого насильника, внешность которого совпадала с описанием девочки и была схожа с изображением на камерах видеонаблюдения, — поясняла Елена Мануковская, старший помощник руководителя СУ СКР по региону. — Юноша был доставлен в следственный отдел, где был уверенно опознан потерпевшей. По месту жительства у него изъята одежда, в которой он находился во время совершения преступления в ноябре 2017 года. На следствии юноша признался в преступления. Кроме того, выяснилось, что он украл из магазина восемь плиток шоколада. Поэтому парня осудили не только за насилие над школьницей, но и по статье о мелком воровстве. Оксана Грибкова