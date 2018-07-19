Арест Александра Мамонтова продлен на два месяца

Александра Мамонтова. Суд продлил арест бывшего главы кузбасского МЧС

Как сообщает ИА «ТАСС» , Александр Мамонтов является обвиняемым по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня», в котором погибли 60 человек. 19 июля Центральный районный суд Кемерова рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста фигуранта дела. Таким образом, Мамонтов останется в СИЗО до 25 сентября.

Следствие считает, что, будучи на свободе, Мамонтов может скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей или попытаться уничтожить доказательства. Кроме того, следком считает, что бывший глава регионального МЧС уже пытался уничтожить улики по делу. Ходатайство поддержали прокурор и потерпевшие.