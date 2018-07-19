Экс-директора аптеки из Богатовского района судили по обвинению в присвоении более 347 тыс. рублей

Аптека находится на ул. Советской в с. Богатое.

Голубкину обвиняли в том, что, работая директором аптеки, с 1 июля 2010 г. по 31 декабря 2016 г. она ежемесячно издавала приказы об установлении себе премии в размере 25% от оклада. На основании этих приказов бухгалтер аптеки начислял и выплачивал из чистой прибыли предприятия премии, всего более 347 тыс. рублей.

По мнению следствия, это делалось незаконно. В частности с нарушением требований п. 2 и п. 4.2 Постановления главы Богатовского района, в соответствии с которым, оплата труда руководителей муниципальных унитарных предприятий состоит из основной заработной платы и вознаграждения за результаты ежеквартальной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выплата премии производится в соответствии с распоряжением главы района на основании представления финансового органа администрации района.

Потерпевшими по делу признали аптеку и администрацию Богатовского района. По версии следствия, Голубкина причинила аптеке ущерб более 312 тыс. руб. и району Богатовский — свыше 34 тыс. рублей.

Как указано в приговоре, при ознакомлении с материалами дела женщина полностью признала вину и просила вынести ей приговор в особом порядке. Кроме того, женщина полностью возместила ущерб. Кроме того, в суде потерпевшие подали заявления об изменении категории совершенного преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ с тяжкого на менее тяжкую — преступление средней тяжести, и освобождении женщины от наказания в связи с примирением сторон.

Суд принял во внимание, что Голубкина проработала директором аптеки более 20 лет и характеризовалась положительно, имеет многочисленные почетные грамоты и является ветераном труда. В итоге женщине назначили штраф 100 тыс. рублей.

Но в связи с изменением категории тяжести совершенного преступления женщину освободили от наказания из-за с примирением с потерпевшими. Этот приговор в ступил в силу 3 июля.

Как указано в приговоре, с 1 февраля 2017 г. Ольга Гобубкина работает в должности замдиректора МУП «Аптека № 147».