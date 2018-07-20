С начала года в Покровском-Стрешневе с должников за ЖКУ взыскали через суд 35 млн рублей

С начала 2018 года судебными органами в отношении жителей Покровского-Стрешнева вынесено 465 решений о принудительном взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 35 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель директора ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» Ольга Свешникова.

— Все решения суда находятся на исполнении в кредитных организациях и Федеральной службе судебных приставов, — уточнила Ольга Свешникова. — На данный момент в суде находится еще 502 исковых заявления на общую сумму 27 миллионов рублей.

Как отметила Ольга Свешникова, в результате проводимой работы с начала 2018 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги в районе Покровское-Стрешнево снизилась на 17%.