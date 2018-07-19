Посылка с наркотиками пришла в Нижний Новгород из Китая

Сотрудники Приволжской оперативной таможни обнаружили наркотики в посылке, которая пришла в Нижнем Новгороде из Китая . По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба таможенного управления.

В международном почтовом отправлении, которое было доставлено в Нижний Новгород, оказались запрещенные вещества — эфедрон и N-метилэфедрон. Общая масса наркотических средств составила 106,95 грамма. Адрес, на который была отправлена посылка, оказался вымышленным, как и ее получатель. В итоге на почту за ней никто не пришел.

В настоящее время сотрудники таможни проводят необходимые следственные действия, личность нарушителя устанавливается. Злоумышленнику, отправившему посылку с наркотиками, грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, наркодилера с двумя килограммами гашиша и экстази поймали под Володарском.