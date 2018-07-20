На Украине следствие рассказало о новых подробностях в расследовании убийства Шеремета

Украинская полиция заявила, что смогла по видеозаписям идентифицировать лицо причастного к убийству журналиста Павла Шеремета . Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Как отметил во время время брифинга в Одессе замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин , установить пока удалось лишь внешность человека, который минировал автомобиль журналиста, благодаря чему украинские правоохранители планируют найти преступника.

"Установлена не личность, а то, что это человек, которого можно идентифицировать", — сказал Аброськин.

По его словам, украинские полицейские уже обработали около 3 тыс. терабайт видеоматериала с места преступления.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко в свою очередь заявил, что следствие осложняет невозможность исследовать российский контакты Шеремета, уточнив, что «отчетом о раскрытии этого уголовного производства … похвалиться пока что национальная полиция не может».

Мать убитого считает, что преступление вообще не будет раскрыто, так как для этого нужны политическая воля и желание, в то время как глава МВД Украины Арсен Аваков , по ее словам, отнес дело об убийстве Шеремета «к тем 7% дел, которые вообще не раскрываются».

Ранее сообщалось, что убийство Павла Шеремета потребовали расследовать как теракт.