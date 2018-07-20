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На Украине следствие рассказало о новых подробностях в расследовании убийства Шеремета
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На Украине следствие рассказало о новых подробностях в расследовании убийства Шеремета 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Украинская полиция заявила, что смогла по видеозаписям идентифицировать лицо причастного к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Как отметил во время время брифинга в Одессе замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, установить пока удалось лишь внешность человека, который минировал автомобиль журналиста, благодаря чему украинские правоохранители планируют найти преступника.
"Установлена не личность, а то, что это человек, которого можно идентифицировать", — сказал Аброськин.
По его словам, украинские полицейские уже обработали около 3 тыс. терабайт видеоматериала с места преступления.
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко в свою очередь заявил, что следствие осложняет невозможность исследовать российский контакты Шеремета, уточнив, что «отчетом о раскрытии этого уголовного производства … похвалиться пока что национальная полиция не может».
Мать убитого считает, что преступление вообще не будет раскрыто, так как для этого нужны политическая воля и желание, в то время как глава МВД Украины Арсен Аваков, по ее словам, отнес дело об убийстве Шеремета «к тем 7% дел, которые вообще не раскрываются».
Ранее сообщалось, что убийство Павла Шеремета потребовали расследовать как теракт.
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