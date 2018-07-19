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В Судогодском районе подростка задержали за кражи старинных вещей
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В Судогодском районе подростка задержали за кражи старинных вещей 

АиФ Владимир 35 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего жителя Судогодского района и его 14-летнего брата, обвиняемых в кражах, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.
Установлено, что браться в последнее время проживали с отцом. По версии следствия, 19-летний молодой человек предложил своему младшему брату похищать чужое имущество для продажи. Затем подозреваемые совершили несколько краж из домов и дач.
По данным следствия, злоумышленники похищали старинные сундуки, статуэтки, самовары и другие вещи, которые, по их мнению, являлись дорогостоящим антиквариатом. Потерпевшими по делу признаны пять человек.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении братьев. Все обстоятельства преступления устанавливаются совместно с органами системы профилактики МВД. Действия старшего брата могут быть дополнительно квалифицированы как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (статья 150 УК РФ).
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