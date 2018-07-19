В Судогодском районе подростка задержали за кражи старинных вещей

Установлено, что браться в последнее время проживали с отцом. По версии следствия, 19-летний молодой человек предложил своему младшему брату похищать чужое имущество для продажи. Затем подозреваемые совершили несколько краж из домов и дач.

По данным следствия, злоумышленники похищали старинные сундуки, статуэтки, самовары и другие вещи, которые, по их мнению, являлись дорогостоящим антиквариатом. Потерпевшими по делу признаны пять человек.