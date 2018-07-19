Тверские следователи проверяют, почему 6-летний ребенок выпал из окна одноэтажного частного дома

Вечером 18 июля в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что из окна одноэтажного частного дома, расположенного по улице Сиреневая деревни Маслово Торжокского района, выпал 6-летний мальчик.

По данному факту следователи СУ СК начали проводить доследственную проверку, сообщает ведомство.

Ребенок находился дома со своей малолетней сестрой, а его бабушка в момент происшествия была во дворе дома. Мальчик играл в комнате частного дома у открытого окна и по неосторожности выпал из него, после чего был госпитализирован в больницу, где и находится по настоящее время.