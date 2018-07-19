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Тверские следователи проверяют, почему 6-летний ребенок выпал из окна одноэтажного частного дома
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Тверские следователи проверяют, почему 6-летний ребенок выпал из окна одноэтажного частного дома 

tvernews.ru 39 минут назад
Фото: tvernews.ru
Вечером 18 июля в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что из окна одноэтажного частного дома, расположенного по улице Сиреневая деревни Маслово Торжокского района, выпал 6-летний мальчик.
По данному факту следователи СУ СК начали проводить доследственную проверку, сообщает ведомство.
Ребенок находился дома со своей малолетней сестрой, а его бабушка в момент происшествия была во дворе дома. Мальчик играл в комнате частного дома у открытого окна и по неосторожности выпал из него, после чего был госпитализирован в больницу, где и находится по настоящее время.
Информация СУ СК по Тверской области.
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