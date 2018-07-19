На Кубани средний размер взятки в I полугодии 2018 г. составил 311 тыс. рублей

Краснодарском крае за шесть месяцев 2018 года зарегистрировали 589 коррупционных преступлений, ущерб составил более 371 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В их числе выявленных правонарушений 236 случаев мошенничества, 201— взяточничества, 18 злоупотреблений по службе, 65 присвоений вверенного имущества. Фактов взяточничества, совершенных в крупном либо особо крупном размерах, зафиксировали 46. Средний размер незаконного денежного вознаграждения, полученного должностными лицами различного уровня, в регионе за отчетный период составил 311 тыс. рублей. Максимальный размер взятки — 10 млн рублей. Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», Краснодарский край занял второе место среди регионов России по количеству чиновников и представителей силовых структур, уволенных за коррупционные преступления.