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На Кубани средний размер взятки в I полугодии 2018 г. составил 311 тыс. рублей
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На Кубани средний размер взятки в I полугодии 2018 г. составил 311 тыс. рублей 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае за шесть месяцев 2018 года зарегистрировали 589 коррупционных преступлений, ущерб составил более 371 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В их числе выявленных правонарушений 236 случаев мошенничества, 201— взяточничества, 18 злоупотреблений по службе, 65 присвоений вверенного имущества.
Фактов взяточничества, совершенных в крупном либо особо крупном размерах, зафиксировали 46. Средний размер незаконного денежного вознаграждения, полученного должностными лицами различного уровня, в регионе за отчетный период составил 311 тыс. рублей. Максимальный размер взятки — 10 млн рублей.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», Краснодарский край занял второе место среди регионов России по количеству чиновников и представителей силовых структур, уволенных за коррупционные преступления.
Деловая газета. Юг: последние новости
В Краснодаре направили в суд дело преступной группы, обналичивавшей средства через фиктивные фирмы На Кубани экс-главу допофиса Россельхозбанка приговорили к колонии за мошенничество с кредитами Замначальника Новороссийской таможни подозревают в получении взятки
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