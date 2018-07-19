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Максимальный размер взятки в Краснодарском крае составил 10 млн рублей
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Максимальный размер взятки в Краснодарском крае составил 10 млн рублей 

АиФ — Юг 51 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
Прокуратура региона обнародовала итоги за первое полугодие 2018 года в сфере противодействия коррупции.
За 6 месяцев 2018 года на Кубани было зафиксировано 589 коррупционных преступлений.
«Из них 46 фактов взяточничества совершены в крупном либо особо крупном размерах», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Средний размер взятки для должностных лиц различного уровня власти, уточняет ведомство, составил 311 тысяч руб.
Напомним, два чиновника администрации Крымского района запросили за свои услуги 2 млн рублей.
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