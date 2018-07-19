Максимальный размер взятки в Краснодарском крае составил 10 млн рублей

Прокуратура региона обнародовала итоги за первое полугодие 2018 года в сфере противодействия коррупции.

За 6 месяцев 2018 года на Кубани было зафиксировано 589 коррупционных преступлений.

«Из них 46 фактов взяточничества совершены в крупном либо особо крупном размерах», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Средний размер взятки для должностных лиц различного уровня власти, уточняет ведомство, составил 311 тысяч руб.

Напомним, два чиновника администрации Крымского района запросили за свои услуги 2 млн рублей.